Contributi  per i volontari 

Il commissario prefettizio Remo Ortu ha concesso all’associazione di volontariato “Santu Jacu” un contributo di 5.000 euro. Fondi utili non solo per far fronte alle spese di gestione e di funzionamento dell’associazione, ma anche per permetterle di proseguire il regolare svolgimento delle varie attività che questa svolge con finalità sociali, di prevenzione e soccorso. Servizi come visite mediche, acquisto di dispositivi di protezione individuale, formazione, assicurazione e manutenzione mezzi. Come spiega il commissario prefettizio «l’atto è particolarmente importante, visto che l’associazione svolge attività fondamentali per un piccolo comune e risulta gravata da costi di gestione ingenti». La protezione civile compie inoltre attività di presidio del territorio e garantisce il pronto intervento in occasione di eventi ordinari e straordinari. (s. m.)

