Contributi per i ragazzi 

Il Comune di Samugheo garantirà un bonus ai bambini e ragazzi sino a 18 anni per l’attività sportiva. «Uno sconto del 25% sulla quota mensile pagata dalle famiglie per consentire ai propri figli di praticare uno sport», spiegano dal Comune. Sarà concesso a tutti i residenti di età compresa tra 0 e 18 anni, le domande dovranno essere presentate entro venerdì 29 allo sportello dell’ufficio protocollo o inoltrate via mail all’indirizzo: protocollo@comune.samugheo.or.it. È necessario che la società operi nel territorio di Samugheo e che abbia stipulato una convenzione col Comune; i cittadini dovranno presentare copia delle ricevute di pagamento delle quote mensili entro il 31 dicembre (per il periodo ottobre/dicembre 2024) ed entro il 30 giugno 2025 per i mesi da gennaio a giugno 2025. ( a.o. )

