Contributi per i nuovi nati  

Il Comune di Villanovaforru concede contributi alle famiglie che abbiano avuto figli nel corso dell'anno 2023, sia per nascita naturale che per adozione o affido. La misura, sotto forma di assegno mensile, è rivolta in particolare a nuclei familiari residenti o che hanno intenzione di trasferire la propria residenza nei comuni con una popolazione inferiore a 3.000 abitanti. L'obiettivo è sostenere le famiglie e garantire una continuità nell'erogazione dei beneficiari che hanno ricevuto il contributo nel 2022. Il bonus sarà erogato fino al compimento del quinto anno di età del bambino, in conformità con le normative vigenti.

I contributi verranno corrisposti in base alle seguenti modalità: 600 euro mensili per il primo figlio e 400 euro per ogni figlio successivo. L'ammontare del contributo non sarà influenzato dall'Isee del nucleo familiare. (g. g. s.)

