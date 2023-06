Indennità per la fibromialgia, sul sito del Comune è stato approvato l’elenco definitivo degli ammessi. L’indennizzo è stato pensato dalla Regione per aiutare i sardi affetti da questa malattia. A Quartucciu sono 51 le persone che riceveranno il contributo a fondo perduto una tantum e senza rendicontazione: 800 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

