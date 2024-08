Contributi per gli studenti pendolari 

Il Comune di Pabillonis ha pubblicato un bando per l’assegnazione di contributi a favore degli studenti pendolari per l'anno scolastico 2023/2024. Il bando riguarda i giovani residenti nel Comune che frequentano istituti di istruzione secondaria superiore e artistica, inclusi conservatori musicali pubblici e privati, e corsi professionali per adulti con titoli riconosciuti dallo Stato e dalla Regione. Le risorse messe a disposizione per finanziare questi contributi sono cinquemila euro, i rimborsi sono attribuiti anche in base al reddito Isee.

Le richieste devono essere presentate entro il 26 agosto al protocollo del Comune. Sono rimborsabili i titoli di viaggio documentati, come abbonamenti e biglietti, per il percorso necessario a raggiungere l'istituto più vicino. Tuttavia, non sono ammissibili i rimborsi per viaggi verso istituti fuori dalla Sardegna o per spese legate alla frequenza delle lezioni di recupero di debiti formativi e alla verifica dei risultati conseguiti. È previsto, inoltre, il rimborso anche per viaggi con mezzo privato in mancanza di servizio pubblico, calcolato sulla base del costo del mezzo pubblico. (g. g. s.)

