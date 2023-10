Contributi per gli affitti 

Via a Nuraminis al bando per la concessione dei contributi per l’abbattimento del canone di affitto, nell’ambito dei fondi regionali destinati al sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Destinatari dei contributi sono i titolari di regolari contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata ubicate nel Comune di Nuraminis e occupate a titolo di abitazione principale.

Le istanze dovranno pervenire al Servizio sociale del Comune di Nuraminis entro il 2 novembre 2023 per mezzo di Pec (posta elettronica certificata) all’indirizzo protocollo.nuraminis@legalmail.it o a mano direttamente all’ufficio Protocollo del Comune. (i. pil.)

