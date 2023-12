Contributi per gli affitti 

Il Comune ha aperto le domande per assegnare contributi come sostegno alla locazione. Sarà possibile inoltrare la domanda sino al 20 dicembre. Al contributo possono accedere i titolari di contratti di locazione (affitto) di unità immobiliari di proprietà privata che si trovano a San Nicolò. Il contributo varia a seconda della propria fascia Isee: se questa è pari o inferiore a 14.657,24 euro, l’ammontare sarà ridotto sino al 14 per cento del contributo e non potrà superare i 3.098,74 euro. Se invece l’indicatore Isee è uguale o inferiore al limite di reddito previsto (16.774 euro), il contributo sarà di massimo 2.320 euro annui. Le domande possono essere scaricate dal sito del Comune nella sezione albo pretorio, oppure ritirate all’ufficio del Servizio sociale. Le stesse potranno essere presentate a mano all’ufficio o via pec a sngerreiufficioprotocollo@pec.it.

