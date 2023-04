Contributi per gli affitti: ammesse 55 famiglie, una esclusa 

Sono cinquantacinque i nuclei familiari di Arbus ammessi alla graduatoria definitiva del contributo per l’abbattimento dei canoni di locazione, venti in più rispetto allo scorso anno, uno solo escluso per mancanza dei requisiti. La somma messa a disposizione dalla Regione nell’ambito del progetto “Fondo affitto” per il 2023 ammonta a complessivi 70mila euro, la misura di sostegno per ciascuno degli aventi diritto è stata calcolata sulla base dell’Isee fino a 13.659 euro. Requisito essenziale è essere residente presso l’immobile per il quale si chiede il bonus che deve essere nel Comune nel quale si partecipa al bando. Fondamentale che i pagamenti del canone siano in regola e che il contratto di locazione sia regolarmente registrato. «L’agevolazione – ricorda l’assessora alle politiche sanitarie Sara Vacca – aiuta le famiglie senza tetto che pagano l’affitto negli alloggi sia di edilizia pubblica sia di case private e per la prima volta anche i cittadini bisognosi per motivi diversi a causa delle difficoltà affrontate dall’emergenza Covid. Esclusi gli inquilini di alloggi di edilizia residenziale pubblica che pagano un canone sociale».

