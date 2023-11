Contributi per due case di riposo 

Sono due le strutture per anziani di Sanluri che potranno usufruire del fondo istituito dalla Regione Sardegna proprio per il sostegno alle residenze che accolgono persone non autosufficienti. Si tratta di un intervento la cui attuazione è affidata ai Comuni e, nel caso di Sanluri, il finanziamento è di 33.185 euro.

«Il contributo è attribuito sulla base del numero di anziani non autosufficienti presenti in struttura per almeno 4 mesi nel corso dell’anno 2022», dice l’assessora comunale con delega ai Servizi sociali Pamela Tonin.

Le due strutture che potranno usufruire del contributo regionale si trovano in via Roma e in via Sardegna, ospitano in totale 45 anziani e sono entrambe dalle suore ma gestite da cooperative sociali. ( s. r. )

