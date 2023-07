Contributi per chi utilizza i centri estivi 

Via libera ai contributi per chi frequenta i centri estivi di Selargius. Sono disponibili circa 25mila euro da distribuire fra le famiglie beneficiarie, finanziati dal Dipartimento per le politiche della famiglia.

Dopo il via libera della Giunta, nei giorni scorsi gli uffici hanno pubblicato il bando con le scadenza per presentare le domande: dal 17 luglio al 15 settembre. Stabiliti anche i requisiti per beneficiare del sussidio economico: il contributo potrà essere assegnato solo ai nuclei familiari residenti nel Comune di Selargius durante il periodo di frequenza del centro estivo e alla data di presentazione della domanda, e alle famiglie “con almeno un figlio di età compresa tra 0 e 17 anni (fiscalmente a carico) alla data di frequenza del centro estivo, con un Isee riferito al minore non superiore a ventimila euro”.

Soprattutto - si precisa nell’avviso ufficiale - il nucleo familiare deve aver sostenuto spese per la frequenza di centri estivi in città nel periodo fra giugno e settembre del 2023. (f. l.)

