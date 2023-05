Contributi in ritardo: «Abbiamo bisogno dei soldi per le cure» 

«Abbiamo bisogno dei soldi, ci servono per le nostre cure». L’appello arriva dai 60 cittadini che usufruiscono della Legge 20. Aspettano della liquidazione del sussidio economico riservato alle persone con patologie psichiatriche, che lamentano il ritardo nell’erogazione dei fondi. Alcuni sono assistiti da oltre vent’anni.

La richiesta

«Questo denaro è fondamentale per il nostro benessere, oltre a permetterci di accedere alle costose cure, ci consente di andare avanti e non aggravare il nostro stato mentale», ripetono a gran voce. Il piano di assistenza comprende anche un progetto di socializzazione e reinserimento: lo scopo è di evitare l’isolamento che inevitabilmente si crea con queste patologie. «Tutti noi partecipiamo a questo progetto, ma da solo non basta – affermano – abbiamo bisogno di medicinali e dobbiamo sottoporci a visite costose, ma destinate a saltare se non riceviamo i sostegni nei tempi dovuti». Alla richiesta rispondono congiuntamente Giulia Bachis, assessore ai Servizi sociali, e la sindaca Francesca Atzori: «Il ritardo nella liquidazione dei contributi, va inquadrato nel complicato contesto della situazione socio-economica a cui il Comune di Siliqua deve far fronte. Le emergenze aumentano costantemente e, in questo momento, l'organico del servizio sociale è incompleto. L’iter per l’individuazione di un assistente sociale, da inserire a tempo indeterminato, è già stato avviato».

Il contributo

Gli amministratori ricordano che «non si tratta della semplice erogazione di un contributo: ogni beneficiario deve seguire un progetto, che va monitorato e verificato con cura, e sul quale va stilata una relazione specifica da trasmettere alla Regione. Completare l'organico è dunque per noi una priorità, proprio per evitare che situazioni spiacevoli come questa si prolunghino e pesino ulteriormente sui nostri concittadini».