Contributi illeciti? Sequestri annullati 

Il Tribunale del Riesame di Cagliari ha annullato il sequestro preventivo disposto nei confronti di un’azienda del Mandrolisai, con sede a Desulo, accusata di aver ottenuto indebitamente fondi europei per un importo superiore a 114 mila euro.

Il provvedimento di sequestro, eseguito nei mesi scorsi dai carabinieri di Desulo su delega della Procura europea (Eppo), era stato emesso dal Gip di Cagliari nell’ambito di un’indagine per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e autoriciclaggio, condotta con il supporto della sezione Eppo del Nucleo investigativo dei carabinieri di Roma. Sotto sequestro conti correnti, l’abitazione e l’azienda. Secondo l’accusa, l’azienda e i titolari, rappresentati dagli avvocati Angelo Marrongiu, Angelo Magliochetti e Angelo Marras, avrebbero percepito contributi a fondo perduto dell’Ue simulando contratti di affitto di terreni.

Ricostruzione che non ha convinto il collegio del Riesame. I giudici hanno accolto l’istanza difensiva, annullando integralmente il sequestro preventivo. Al centro della decisione, la valutazione secondo cui i terreni erano effettivamente nella disponibilità dell’azienda, in parte regolarmente affittati e in parte posseduti direttamente, anche se non sempre registrati al catasto. Una situazione ritenuta compatibile con la prassi diffusa nel centro Sardegna, dove numerosi terreni agricoli vengono tramandati e utilizzati sulla base di scritture private non sempre formalizzate.

Resta ora da capire se e come l’inchiesta della Procura europea proseguirà nel merito.

