Contributi illeciti, dovrà restituirli 

Aveva dichiarato di pescare in una zona delimitata da esercitazioni militari quando invece nelle stesse la navigazione era avvenuta sporadicamente. A titolo di indennizzo la coop Armus di Tortolì, di Sabrina Arcadu, era stata beneficiaria di 168 mila euro di contributi pubblici. Ma ora, al termine dell’attività investigativa condotta dalla sezione navale della Guardia di finanza di Arbatax, la società dovrà restituire le stesse somme (con la rivalutazione monetaria e gli interessi) al Comune di Tortolì che aveva erogato i contributi, subendo un danno erariale. Lo ha deciso la Corte dei conti. La vicenda riguarda fatti avvenuti tra il 2009 e il 2011. L’indagine è scattata negli anni successivi, dopo una segnalazione anonima. Conclusi gli accertamenti, le Fiamme gialle hanno trasmesso alla Procura regionale una segnalazione di danno erariale per l’indebita percezione di contributi pubblici a titolo di indennizzi per le limitazioni delle attività di pesca connesse allo svolgimento di esercitazioni militari.

Dagli estratti rinvenuti dal sistema informatico di controllo pesca e acquacoltura del giornale di bordo è emerso che tra il 2009 e il 2011 il motopeschereccio intestato alla società ha navigato soltanto in poche occasioni negli specchi di mare soggetti a restrizioni.

I militari hanno ricostruito tutte l’attività di navigazione, accertando che, tra il 2009 e il 2011, su 185 giornate di pesca complessive le partenze della motonave fuori delle zone interdette sono state 156, rispettivamente 59 nel 2009, 71 nel 2010 e 26 nel 2011, di cui 135 dal porto di Alghero, 18 da Castelsardo, 2 da Santa Teresa di Gallura e una Capo d’Orlando, mentre soltanto 29 le giornate di pesca in aree coinvolte nelle esercitazioni. (ro. se.)

