Contributi e fondi per le associazioni 

L’amministrazione comunale di Siapiccia ha stabilito i termini per la presentazione delle domande di contributo per le associazioni per il 2023: dovranno essere presentate entro il 31 marzo, mentre il Comune dovrà suddividere i fondi entro il 30 aprile. Nel caso della concessione ed erogazione dei contributi per l’attività ordinaria, l’80% dell’anticipo sarà erogato entro 30 giorni dall’adozione della delibera della Giunta comunale, mentre per l'erogazione del saldo si applicheranno le disposizioni previste nel regolamento comunale. Per i contributi per l’attività straordinaria, invece, il 75% dell’anticipo sarà erogato entro 30 giorni dall’adozione della delibera della Giunta e per il saldo si applicherà quanto previsto dal regolamento. Il rendiconto dovrà essere presentato entro il 10 dicembre, con tutte le pezze giustificative delle spese effettuate. La liquidazione del saldo del contributo avverrà entro il 31 dicembre. Le associazioni che devono regolarizzare il rendiconto del contributo concesso nel 2022 avranno tempo fino al 31 marzo, se invece non verrà presentata l’integrazione, la richiesta di contributo per il 2023 sarà irricevibile e si procederà alla richiesta di restituzione del contributo non rendicontato. ( g.pa. )

