Contributi della Regione per eliminare gli ostacoli nelle abitazioni dei disabili 

Scadono il 1° marzo i termini per la presentazione della domanda per accedere ai contributi regionali disponibili per la realizzazione degli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. Le domande vanno presentate al Comune di Burcei, Ufficio protocollo.

La priorità spetta ai portatori di handicap riconosciuti come “invalidi totali” che abbiano difficoltà di deambulazione riconosciuta dalla Asl. È anche necessario avere la residenza o il domicilio nell'alloggio in cui sono necessari i lavori per l'abbattimento delle barriere o avere l'autorizzazione del proprietario dell'alloggio in cui sono necessari i lavori per l'abbattimento delle barriere, qualora il richiedente non sia il proprietario.

Con tutti i documenti è necessaria la presentazione del certificato medico attestante lo stato di handicap. (ant. ser.)

RIPRODUZIONE RISERVATA