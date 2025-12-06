Contributi de minimis: c’è tempo fino a lunedì 15 

C’è tempo sino al 15 dicembre per partecipare al bando de minimis, con contributi e agevolazioni finanziati dal Comune per aiutare aziende già presenti nel territorio e aspiranti imprenditori: un tesoretto che sfiora 1 milione di euro per due anni.

Diverse le misure di sostegno individuate nel bando: dai contributi a fondo perduto per investimenti produttivi ai prestiti agevolati a tasso zero, dai voucher per innovazione, transizione ecologica e formazione alle agevolazioni fiscali sui tributi comunali, dai contributi per fiere e processi di internazionalizzazione agli incentivi per reti di impresa e filiere locali.

Si va da un minimo di 3mila euro come agevolazione sulle tasse comunali - con una riduzione massima del 50 per cento - ai 50mila di prestito agevolato a tasso zero per sessanta mesi. Aiuti destinati alle micro, piccole e medie imprese già costituite, alle start-up costituite da meno di 5 anni, agli aspiranti imprenditori che si impegnino a costituire formalmente l’impresa, di carattere individuale o collettiva, alle reti di impresa, ai centri commerciali naturali, e ai distretti rurali già formalmente costituiti. Il bando- lanciato dal Comune di recente - scade fra poco più di una settimana. (f. l.)

