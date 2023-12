Contributi, con polemiche, per la cultura 

Le risorse per le associazioni che si occupano di cultura e spettacolo ci sono: 102mila euro. La cifra è stata sbloccata dal comune di Sestu ma serpeggia comunque il malcontento: la pietra dello scandalo è una delibera pubblicata sull’albo pretorio comunale. Perché si conoscono solo le somme assegnate a cinque associazioni. «Ci ha fatto male leggere questa delibera che premia solo alcune organizzazioni, integrando e blindando i contributi loro assegnati», è l’attacco. Ma il Comune precisa: «Sono quelle ritenute particolarmente meritevoli. Ma tutte le altre manifestazioni riceveranno come sempre i contributi loro spettanti nel sistema di ripartizione».

Tutti accontentati

L’assessore alla Cultura Matteo Taccori è chiaro: «Negli ultimi anni l'amministrazione ha incrementato significativamente le risorse economiche destinate ai contributi che finanziano le attività svolte dalle associazioni culturali arrivando a stanziare nel 2023 oltre 100mila euro. Ne beneficiano tutte le associazioni sestesi richiedenti, e tutte le manifestazioni per cui è stata fatta richiesta ottengono un contributo di entità diversa a seconda della tipologia di manifestazione; ma soprattutto ne beneficia la cittadinanza, che in questo modo ha la possibilità di partecipare alle tante attività organizzate». Poi rimarca una differenza rispetto alla giunta precedente «quando le somme erano attorno ai 25 mila euro».

Malcontento

Eppure non mancano le polemiche. A suscitare le perplessità è stata la delibera che, citando «la facoltà dell’amministrazione di concedere dei contributi specifici svincolati dal criterio della ripartizione proporzionale delle somme complessivamente stanziate, fermo il rispetto dei limiti massimi», elenca solo cinque associazioni, senza nominare le altre, con le cifre stanziate. Nello specifico: 17mila euro alla Pro Loco, 10mila per I Nuraghi, 7mila per Is Mustayonis e s’Orku Foresu, 5mila per l’associazione San Gemiliano e 3mila per la Special Company. «Con quella delibera non viene riconosciuto, anzi viene ignorato se non umiliato, il valore del lavoro, dell’impegno e dei tantissimi sacrifici che negli anni, soprattutto in questi ultimi, noi e altre associazioni culturali professionistiche sestesi abbiamo svolto con grande dedizione nell’intento di dare un contributo di alto valore culturale alla vita della nostra città», afferma Pierpaolo Meloni, che con l’associazione Mediteuropa è attivo dagli anni ’70.

La replica

Ma Taccori smentisce: «La giunta, come tutti gli anni e come prevede il regolamento comunale, ha adottato una delibera che identifica alcune manifestazioni che ritiene particolarmente meritevoli, svincolandole dal complesso sistema di riparto delle risorse e assegnando loro un contributo ad hoc, sempre nel rispetto del 70% di contribuzione massima». La delibera cita anche il grande successo di pubblico degli eventi organizzati dalle cinque associazioni: «Questo non significa», continua Taccori, «che le altre associazioni valgano meno. Il sistema dei contributi purtroppo è un po’ farraginoso, necessita certamente di un'importante revisione che speriamo di operare in tempi brevi».

RIPRODUZIONE RISERVATA