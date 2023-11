Contributi  allo sport: nuove regole 

L’approvazione del documento unico di programmazione per gli anni 2024, 2025 e 2026 è tra i primi punti all’ordine del giorno della riunione del Consiglio comunale in programma oggi alle 18,15.

In discussione anche una modifica dei “Criteri per l'erogazione di contributi per la promozione dello Sport”, una proposta di partenariato pubblico-privato per la manutenzione e gestione dell'impianto sportivo polivalente costituito dal campo sportivo “Tonino Aramu” in via Castiglione e degli spazi di gioco all'aperto in via Monsignor della Casa nel quartiere Fonsarda.

Tra i temi all’ordine del giorno una mozione sulla “Rigenerazione urbana del quartiere di Sant’Elia” proposta da Francesca Ghirra e un’interrogazione di Marcello Polastri e Loredana Lai sui “Relitti delle auto prive di polizza assicurativa nel vecchio borgo Sant’Elia e rischio incendio”.

RIPRODUZIONE RISERVATA