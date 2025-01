Contributi alle società sportive locali, ecco la graduatoria 

Contributi alle associazioni sportive per favorire lo sport in città. Attraverso una valutazione dei progetti presentati dalle associazioni sportive che hanno sede nel comune lagunare, una apposita commissione comunale ha distribuito i contributi dopo aver predisposto una graduatoria.

L’ammontare dei contributi complessivi è stato ripartito per il 40 per cento in parti uguali tra tutte le associazioni richiedenti mentre il restante 60 per cento, è stato distribuito per merito con valutazione dei progetti di ogni singola associazione.

Nel dettaglio: all’Antiochense Calasetta vanno 2.535,14 euro, all’associazione Isola di Sant’Antioco 2.472,22, alla Vba Olimpia 2,178.57 e al gruppo sportivo dilettantistico Sulcispes 2.157,59. Ancora, al Tennis club S. A. 2.073,69 euro all’associazione ritmica Sulky 2.052,72 e all’Asd Ct I Due Leoni 1.528,34 euro.

Nell’apposito verbale, la commissione ha anche precisato che l’istanza presentata dal Circolo nautico Sant’Antioco, è stata esclusa dalla procedura di assegnazione del contributo economico perché carenti del requisito «di partecipazione ai campionati a squadre organizzati dalle proprie federazioni di appartenenza negli ultimi cinque anni consecutivamente».

RIPRODUZIONE RISERVATA