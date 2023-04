Contributi alle scuole, arrivano i fondi per elementari e medie 

Via libera ai finanziamenti per le scuole cittadine. Nei giorni scorsi il Comune di Selargius - dopo la recente approvazione del bilancio - ha deciso la ripartizione delle risorse per le istituzioni scolastiche presenti in città. Oltre 7mila euro sono destinati alle attività ordinarie degli istituti, comprese le iniziative in orari extra scolastici: 6mila euro saranno erogati alle sei scuole primarie dei tre Istituti comprensivi - l’1, il 2 e Su Planu - il resto dello stanziamento verrà distribuito fra le Medie.

Finanziamenti che si sommano ai contributi previsti per l’ampliamento dell’offerta formativa durante l’anno scolastico in corso, poco più di 10mila euro in tutto. Un supporto da parte del Comune - nello specifico dell’assessorato alla Pubblica istruzione - per una serie di iniziative organizzate dalle scuole: dal carnevale all’educazione ambientale con la festa degli alberi alla sensibilizzazione sulla raccolta differenziata, ma anche progetti di solidarietà, sulla valorizzazione delle tradizioni culturali, attività di animazione, lettura, teatro e musica. E ancora: mobilità studentesca e giochi, sino alla diffusione delle nuove tecnologie applicate alla didattica.

