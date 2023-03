Contributi alle coop 

Arrivano altri 2 milioni di euro per le cooperative. L’assessorato regionale al Lavoro, il 2 febbraio ha pubblicato l’avviso per il potenziamento economico delle cooperative e dei consorzi di cooperative per il 2023. A seguito della pubblicazione della legge di stabilità, le risorse destinate alla misura sono state raddoppiate rispetto alle precedenti annualità. L’avviso 2023 avrà, quindi, una dotazione complessiva di 4 milioni, per rispondere alle esigenze di tutto il tessuto cooperativistico sardo.

«Abbiamo incrementato le risorse per sostenere lo sviluppo e l’espansione delle cooperative che investono in innovazione e competitività», dice l’assessora al Lavoro Ada Lai. «In Sardegna, infatti, il sistema cooperativo è diffuso capillarmente in tutto il territorio e rappresenta una realtà importante per l’occupazione e l’erogazione dei servizi».

L’assessorato ha provveduto ieri a rettificare l’avviso già pubblicato il 2 febbraio, incrementando la dotazione finanziaria e disponendo il posticipo dei termini di apertura della presentazione della domanda alle 10 del 20 marzo. Le cooperative potranno presentare domanda entro le ore 23.59 del 21 aprile.

