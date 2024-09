Contributi alle campagne: «Regione troppo lenta, la burocrazia ci strangola» 

La Regione è rapidissima, quando deve riconoscere i diritti. Non, però, a fare quel che ne consegue. Viale Trento sa bene di dover concedere contributi urgenti all’agricoltura ad esempio per la siccità o per le epidemie di animali, ma paga con ritardi siderali: non di rado, quando l’azienda è già fallita. Giunta e Consiglio deliberano, ma poi quei soldi che è fondamentale ricevere subito, per le aziende agricole colpite da calamità, arrivano troppo tardi.

Alessandra Todde, pur non parlandone direttamente, lo riconosce: «Bisogna trovare un equilibrio», dice la presidente della Regione, «tra quelli che sono ideali e programma, e quella che è la concretezza». Insomma: bene la teoria, ma si lavori sulla pratica, altrimenti i contributi regionali all’Agricoltura, ma non soltanto a quella, continueranno ad arrivare troppo tardi.

Il confronto

È in questo scenario sconfortante che, per il terzo anno consecutivo, la Coldiretti ha organizzato ieri a Villasimius il Forum dell’agricoltura in Sardegna. La Regione c’è, insomma, quando la si chiama a legiferare sulle emergenze del settore. Ma è latitante perché nei suoi uffici le pratiche si paralizzano. Secondo Coldiretti (e tanti altri) la colpa è di una burocrazia regionale rovinosamente complessa e lenta.

L’associazione

Battista Cualbu, presidente di Coldiretti Sardegna, non si nasconde dietro un dito: «Penso alle grosse opportunità in termini di qualità che abbiamo in Sardegna, che dobbiamo saper utilizzare, ma avendo una politica alleata in termini di reciprocità. Dobbiamo essere pronti alle sfide con gli agricoltori e allevatori nazionali ed europei, ma giocando sulle stesse regole». Anche perché Coldiretti vuole dare speranza «ai tanti giovani che vanno fuori a formarsi», aggiunge Cualbu, «e possono riportare qui tanta speranza anche per coloro che hanno resistito in momenti di difficoltà. Penso agli allevatori di suini: siamo riusciti finalmente a debellare la peste suina, siamo un esempio a livello europeo». E Luca Saba, che di Coldiretti regionale è il direttore, precisa che «il modo migliore per far partire una Sardegna del futuro sia l'ascolto dei sardi, l'interpretazione dei dati. Quindi ascolto e programmazione messi insieme per un futuro speriamo roseo».

La replica

Tra chi conosce bene i ritardi della Regione nell’erogare i contributi alle aziende agricole e zootecniche, c’è ovviamente Gian Franco Satta: l’assessore all’Agricoltura parla di «rinnovamento dell’ente pagatore Argea» e cita alcuni casi di ritardi per pratiche arretrate e non istruite e liquidate, Lingua blu in testa. «Bisogna rivedere il funzionamento di Argea lasciandole in capo solo la funzione di ente pagatore», riflette l’assessore Satta, «e non quello di agenzia che istruisce le pratiche. E si deve rafforzare il coinvolgimento dei Comuni e dell’Anci, assieme alle associazioni di categoria».

La presidente

Su queste premesse arrivano le parole di Alessandra Todde davanti al pubblico di coltivatori e allevatori riunito a Villasimius e che guarda alla Regione come un ente importante, ma che interviene a gregge o coltivazioni morti, giusto per citare due sciagure. Per Todde, «la politica perde sempre di più la fiducia dei cittadini, che si allontanano da un contesto che vedono assolutamente distante, non efficace, non vicino ai loro bisogni e questo è legato anche a un'enorme crescita delle disuguaglianze. Le povertà e le disuguaglianze aumentano», aggiunge la presidente della Regione, «e non succede solo in Italia. Anche globalmente i poteri, soprattutto quelli finanziari, si concentrano nelle mani di sempre meno persone. Il tema sostanziale è cosa bisogna fare affinché la politica torni a essere centrale, di servizio. Si deve trovare un equilibrio tra ideali e programma, la concretezza. E si devono formare figure capaci di interpretare questo».

