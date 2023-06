Il Comune ha pubblicato il bando per l’assegnazione dei contributi alle associazioni e alle società sportive che hanno sede nel territorio comunale (con una serie di requisiti indicati nel bando). Una quota dei fondi a disposizione (il 40 per cento) sarà erogata ai richiedenti in possesso dei requisiti, una seconda parte (altro 40 per cento) sulla base del numero dei tesserati e la quota residua verrà destinata all’incentivazione della pratica sportiva giovanile ripartita in base al numero degli atleti minorenni tesserati ai fini agonistici. Le richieste (tramite il modulo che si può scaricare dalla pagina istituzionale dell’ente, potranno essere presentate entro il 31 agosto presso l’ufficio Protocollo del Comune. (m. g. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA