Contributi ai partiti, record di Fratoianni 

È Nicola Fratoianni il più generoso fra i leader che hanno versato contributi ai propri partiti nel 2024, con 3.500 euro erogati ogni mese a Sinistra italiana. Gli elenchi delle erogazioni ai partiti e ai movimenti politici iscritti nel registro nazionale non sono ancora definitivi, perché l'obbligo è di notificarle entro tre mesi, ma in questa classifica parziale il secondo posto spetta a Matteo Salvini, che fino a novembre ha garantito alla Lega 30mila euro, in cinque tranche.

Il presidente del M5S Giuseppe Conte ha effettuato bonifici da 2mila euro ogni mese, mentre Elly Schlein è a quota 21mila euro nell’anno, con due versamenti da 6mila e uno da 9mila euro al Pd. La premier Giorgia Meloni ha versato ogni mese mille euro a FdI, e Antonio Tajani 900 euro a Forza Italia. Ha scelto versamenti ogni trenta giorni, da 1.800 euro, anche Angelo Bonelli, portavoce di Europa verde. Mentre i contributi di Matteo Renzi a Italia viva ammontano a 7.500 euro. Non pervenute erogazioni ad Azione da Carlo Calenda. Negli elenchi di +Europa non compaiono versamenti da parte di Riccardo Magi, avendo rinunciato completamente alla retribuzione da segretario. Fra i big del partito spicca Emma Bonino con 9.950 euro, poco meno dei 10.800 euro di Benedetto Della Vedova. Bruno Tabacci risulta invece unico contributore del Centro democratico, con sei bonifici da 1.845 euro.

