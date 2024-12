Contributi ai cittadini 

Oltre duecento mila euro per la cittadinanza: è la somma messa in liquidazione dal Comune di Giba. Sono somme che riguardano diverse misure di sostegno. Tra le principali cifre messe in liquidazione ci sono oltre 88 mila euro per il bonus Natalità e poco meno di 70 mila per il Reis. Tra questi rientrano anche il bonus Nidi gratis, borse di studio e buoni libri. «Questa importante liquidazione rappresenta un aiuto concreto per le famiglie del nostro territorio, offrendo un po' di respiro e serenità in un momento dell’anno tanto significativo», afferma il sindaco Andrea Pisanu. (f. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA