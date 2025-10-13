Contributi agli atleti e alle associazioni sportive

Arrivano ad Assemini i contributi a favore dello sviluppo delle attività sportive. Il Comune ripartirà 34mila euro alle associazioni richiedenti e ulteriori 6 mila per la premiazione di atleti singoli residenti ad Assemini e tesserati con associazioni sportive locali e non.

Gli atleti, nel corso del 2025, devono essere risultati primi classificati in manifestazioni sportive di carattere nazionale o internazionale.

Il contributo massimo per ogni singolo atleta ammonta a 300 euro. Tuttavia, se le domande dovessero pervenire in numero maggiore rispetto alla disponibilità della somma individuata, gli uffici potrebbero ridurre proporzionalmente l’importo indicato come riferimento.

«Il Comune di Assemini – ha spiegato l’assessore allo Sport Francesco Murtas – nell’ambito dei propri interventi per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive riconosce il valore sociale ed educativo delle associazioni sportive. Per questo motivo assegna contributi destinati all’incentivazione della pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei cittadini, con particolare riferimento ai giovani». (sa. sa.)

