«Contribuenti controllati da 190 agenzie» 

«La nostra Amministrazione Finanziaria dispone di 190 banche dati collegate digitalmente tra loro", cioè archivi che raccolgono informazioni sui 43,3 milioni di contribuenti italiani». Come è possibile allora che «la dimensione economica dell’evasione fiscale in Italia rimanga ancora molto elevata e ammonti a circa 84 miliardi di euro all’anno?». È la domanda posta dall’Ufficio studi della Cgia, che evidenzia come il fisco conservi ogni anno di 2,4 miliardi di fatture elettroniche e di 1,3 miliardi di informazioni sui redditi e sui bonus utilizzate dall’Agenzia delle Entrate per predisporre le dichiarazioni precompilate. «Verosimilmente, sappiamo tutto o quasi su chi è conosciuto al Fisco, mentre brancoliamo nel buio nei confronti di chi non lo è, con il risultato che l’evasione rimane molto elevata, penalizzando oltre misura chi le tasse le paga fino all’ultimo centesimo», afferma l'Ufficio studi.

Il livello delle informazioni digitali in possesso delle nostre Agenzie fiscali è dettagliatissimo, secondo la Cgia. Eppure, l’evasione fiscale è di 83,6 miliardi di euro, pari all’11%, in base ai dati del ministero dell’Economia. Se in termini assoluti il mancato gettito interessa le regioni più popolate – come la Lombardia con 13,6 miliardi di euro e il Lazio con 9,1 – in termini percentuali emerge che la propensione all'evasione investe soprattutto le regioni del Mezzogiorno.

