«Contratto unico Regione-Comune» 

Dolianova aderisce alla mobilitazione per l’istituzione del comparto unico del pubblico impiego che porti all’equiparazione del trattamento economico dei dipendenti comunali rispetto a quelli regionali. Il Consiglio comunale, all’unanimità, ha deciso di sostenere le iniziative legislative presentate in Consiglio regionale dalle forze di opposizione per porre un freno alla fuga dei dipendenti dai Comuni e rimediare alla carenza di personale. Un fenomeno che riguarda decine di Comuni alle prese con l’emorragia di impiegati attratti da contratti più remunerativi negli uffici della Regione e dei suoi enti strumentali. Sarà compito del sindaco Ivan Piras avviare le interlocuzioni con i rappresentanti dell’Anci per dare sostegno alla proposta. Il documento è stato trasmesso al presidente della Regione, all’assessore agli Enti Locali e a tutti i consiglieri regionali.

