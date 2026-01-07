Contratto scaduto, medico a casa 

Questa volta non si tratta di mancanza di medici. La dottoressa c’è, ma a causa di un intoppo burocratico non è stato possibile rinnovarle il contratto con l’Asl di Oristano. È il motivo per cui 850 cittadini di Laconi sono senza assistenza sanitaria da diversi giorni. Un problema non da poco che potrebbe risolversi entro due settimane. Nel frattempo, chi ha bisogno di assistenza medica potrà rivolgersi agli ambulatori Ascot della provincia di Oristano. Ma questo è solo uno dei tanti problemi che i residenti del paese del Sarcidano devono affrontare.

Il caso

A fine dicembre, la dottoressa Elena Sergheeva ha comunicato al sindaco di Laconi, Salvatore Agiolas, che il suo contratto stava per scadere. A quel punto, il primo cittadino ha inviato una Pec all’Asl per sollecitare un intervento immediato, in modo da evitare che gran parte del paese rimanesse senza medico. Come è accaduto. «A quella Pec non ho mai ricevuto risposta - precisa Argiolas - Ho avuto notizie solo ieri mattina, quando, alle 8, ho nuovamente sollevato il problema telefonicamente. Anche perché non conto le telefonate che ho ricevuto dai cittadini che avevano urgente bisogno del medico. Dopo varie interlocuzioni, la responsabile del servizio, alle 14 - spiega - mi ha fatto sapere che il contratto non era stato rinnovato a causa di un intoppo burocratico causato sia dall’Asl che dalla dottoressa». Per rivedere l’ambulatorio di via Mazzini nuovamente operativo bisognerà aspettare: «Ci vorranno alcune settimane per la risoluzione del problema - spiega Argiolas - Sono necessari i tempi tecnici, indipendenti dalla volontà dell’Azienda sanitaria». Ma c’è dell’altro: «La dottoressa sarà comunque assente per motivi di salute - riferisce il sindaco - ecco perché verrà trovata una sostituta. L’Asl di Oristano ha inoltre fatto sapere di aver autorizzato i medici degli Ascot provinciali a sentire i pazienti di Laconi della dottoressa Sergheeva. Chiedo ai cittadini di avere un po’ di pazienza».

I disagi

Ma i problemi a Laconi sono tanti. «Quando il servizio di guardia medica viene sospeso, non veniamo mai avvisati - denuncia ancora Argiolas - Come mai? Negli altri paesi questo non succede. Ma la cosa grave è che spesso, nello stesso giorno, non è attivo nemmeno il Pronto soccorso di Isili. Qualcuno forse si dimentica che c’è in ballo la vita delle persone. Ho più volte segnalato questo disservizio, ma senza risultato». La situazione non è migliore sul fronte pediatri. I genitori dei bambini da diverso tempo devono raggiungere per forza Ales: a Laconi il servizio non c’è. «Ancora oggi poi, nonostante le promesse della Asl e della Regione ormai fatte tempo fa, non sono state attivate le visite specialistiche nella Casa della Salute - conclude il primo cittadino - Ci avevano garantito la presenza dell’urologo, del cardiologo e del diabetologo, ma nulla. So che i bandi sono stati pubblicati, ma nessun specialista è voluto venire a Laconi».

