Contratto rinnovato ai cinque oss assunti  ai tempi del Covid 

Alla fine, chi la dura la vince. Gli oss assunti con contratto Covid che rischiavano di perdere il lavoro non andranno a casa. Sono cinque lavoratori precari che rimarranno in Asl fino al 31 dicembre prossimo, poi si vedrà. Una lotta durata mesi con l’azienda che li considerava superflui per le reali esigenze di reparti e servizi.

Dopo lunghe proteste, ieri, hanno tirato un sospiro di sollievo e tolto tutti gli striscioni appesi fuori dal Nostra Signora della Mercede. Al loro fianco, la Uil fpl con la segretaria Aurelia Orecchioni: «Non è stata una battaglia facile visto i continui no da parte del direttore generale, non ci siamo arresi come sindacato ma soprattutto non si sono arresi gli oss interessati». La soddisfazione della sindacalista è palpabile. «Abbiamo portato a casa un rinnovo del contratto ma il nostro obiettivo sarà e resta la stabilizzazione dei lavoratori precari da tre anni. Per il momento verranno messe nel cassetto le lenzuola appese all’inizio della protesta, ma solo in via provvisoria».

Della questione si è dibattuto in diverse sedi, anche durante l’ultima visita dell’assessore alla Sanità per la conferenza socio sanitaria di qualche settimana fa. «All’Assessore Bartolazzi resta tanto da fare per il nostro ospedale e per il territorio, a partire dalla mobilità per far avvicinare gli ogliastrini a casa. Di certo non ci fermeremo», conclude Aurelia Orecchioni.

