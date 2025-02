«Contratto difforme»: Nuorese sotto accusa 

Un contratto «difforme» da quello «sottoscritto» nel 2023 dal giocatore Josè Tadeu Moro Junior: questo passaggio nel comunicato della Lega nazionale dilettanti inquadra la contestazione mossa dalla Procura federale sportiva alla Nuorese che, due estati fa, si era assicurata le prestazioni del giocatore brasiliano oggi 39enne, un attaccante il cui ingaggio era stato annunciato con soddisfazione dal club il 26 agosto di quell’anno.

L’annuncio

«Arrivato ieri», scriveva la società, «si è presentato subito andando in gol nell’amichevole a Perfugas. Vanta una grande carriera che lo ha visto indossare tante maglie in Brasile come Cruzerito Esporte Clube, International Inter de Limerira, Persepous, Cearà Sporting Club, Clube Nautico Capibaribe, Sport Club Dorecife, Palmeiras, Sau Paulo tra le altre. In Italia ha giocato in Eccellenza nel Mestre, nell Unipomezia, e lo scorso anno nel Cimini». Qualcosa è andato storto, perché in seguito la punta si è rivolta alle autorità federali lamentando presunte inadempienze da parte dei verdazzurri mettendo in molto la giustizia sportiva. Che ha citato la Nuorese e il presidente Gianni Pittorra, costituitisi ieri davanti al Tribunale federale territoriale e respingendo le accuse, ritenendole «infondate» tramite l’avvocato Gabriele Costa. L’udienza è stata rinviata subito al mese prossimo, su «richiesta» di entrambe le parti, per dare il tempo a dirigente e club di «verificare la possibilità di un accordo» riguardo alle «sanzioni da applicare». In sostanza è possibile un patteggiamento.

Le sanzioni

Quali le sanzioni ipotetiche? Le elenca il codice: l’inibizione per il presidente e una ammenda a carico della società. Nessun punto di penalizzazione, comunque. Quale sia la «difformità» contestata tra «il contratto di collaborazione coordinata e continuativa tra la società» rappresentata da Pittorra e il calciatore, accordo «depositato il 28 agosto 2023 presso il Comitato Regionale Sardegna» e sottoscritto dal calciatore «il 18» di quel mese, non è emerso. In ogni caso il comunicato specifica che la Nuorese è stata chiamata in causa «a titolo di responsabilità diretta» per «gli atti e i comportamenti» assunti dal presidente.

Il rinvio

Poi la richiesta di rinviare l’udienza. Il nuovo appuntamento è stato fissato per il 10 marzo alle 15,30.

