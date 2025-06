Contratto dei regionali, tutele anti violenza 

In arrivo novità su permessi, orari di lavoro, ferie e altro ancora nel Contratto collettivo regionale di lavoro: è stata firmata nei giorni scorsi l’intesa sulle modifiche al Ccrl per il personale della Regione, degli enti strumentali e delle agenzie. «Siamo molto soddisfatti dell’accordo raggiunto, figlio di un lavoro di squadra finalizzato al benessere dei dipendenti del sistema regione Sardegna», commenta l’assessora al Personale Mariaelena Motzo: «Un passo avanti verso un’amministrazione più attenta ai bisogni delle lavoratrici e dei lavoratori».

Tra le innovazioni più significative, aggiunge Motzo, «le tutele per le dipendenti inserite in percorsi di protezione a seguito di episodi di violenza. Non solo un adeguamento normativo, ma un gesto concreto che riconosce un diritto fondamentale e crea condizioni reali per accompagnare le donne verso autonomia, sicurezza e dignità anche sul lavoro». L’accordo, approvato dal Coran e sottoscritto da tutti i sindacati, riconosce in questi casi il diritto all’astensione dal lavoro fino a 90 giorni nell’arco di tre anni, eventualmente cumulabili con ulteriori 30 giorni di aspettativa. È inoltre garantita la possibilità di trasferimento o comando in altra amministrazione pubblica, anche in sede diversa, per tutelare l’incolumità e la riservatezza delle persone coinvolte.

L’intesa include, inoltre, l’ampliamento dei permessi per motivi di salute e familiari, la possibilità di fruire delle ferie in modalità oraria, l’aggiornamento delle tutele per il diritto allo studio e la valorizzazione delle attività di formazione digitale e rende più chiare le modalità di fruizione.

