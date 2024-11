«Contratto beffa, pronti a manifestare» 

«Dal Reparto Mobile di Cagliari, pronti a manifestare e autoconsegnarsi in caserma». È quanto denuncia il sindacato della Polizia di Stato “Anip Italia Sicura” per contestare quanto sta avvenendo nella contrattazione per la firma sul nuovo contratto. «Si nota la fretta di qualcuno a voler concludere», evidenzia il segretario regionale Sardegna, Alessandro De Filippi. «Ci rendiamo conto che vogliono pagare solo l’ultimo anno e siamo in vacanza contrattuale da tre?».

Su questo aspetto i poliziotti rappresentati dall’Anip sono pronti a dare battaglia. E a scendere in piazza per «chiedere il rispetto che meritiamo». Per il sindacato «le risorse economiche vanno indirizzate per colmare i ritardi alla base. Invece notiamo solo lauti aumenti ai livelli dirigenziali. Cercassero ulteriori fondi destinati agli arretrati perché questa volta non accetteremo il solito forfettario».

Anche perché, è quanto ribadisce De Filippi, «si continua a lavorare per produrre sicurezza con i pochi mezzi a disposizione. Siamo sempre meno, lavoriamo sempre di più, il potere d’acquisto dei nostri stipendi si è dimezzato in pochi anni. Ed il Governo cosa fa al posto di aiutarci? Ecco è giunto il momento di avere delle risposte concrete».

