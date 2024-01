Contratti scaduti, la Asl lascia a casa cinque operatori 

Per cinque operatori socio-sanitari il 2024 non è partito bene: dal 1 gennaio sono senza lavoro. Il contratto degli oss, che fino al 31 dicembre hanno lavorato nell’ala Covid all’interno del reparto di Medicina del San Martino, è scaduto e la Asl di Oristano non lo ha rinnovato. I lavoratori, che erano stati assunti durante la pandemia nel 2021 attingendo a una graduatoria regionale, hanno chiesto più volte chiarimenti ma non hanno mai avuto risposte e ora l’Usb sanità chiede un incontro urgente al prefetto. «Noi abbiamo sollecitato più volte la Asl di Oristano ma c’è stato solo silenzio da parte della direzione – commenta Gianfranco Angioni, segretario regionale Usb – Non rinnovare i contratti proprio quando manca personale è inaccettabile, così ci saranno carichi di lavoro maggiori per chi resta in reparto ma anche difficoltà per l’assistenza ai pazienti». Criticità che rischiano di esplodere in un reparto come quello di Medicina (in particolare nell'area destinata ai pazienti positivi al coronavirus) da anni in affanno sul fronte del personale. «In questa vicenda ci sono stati un silenzio e un’arroganza senza precedenti da parte della Asl di Oristano, ci auguriamo di trovare una soluzione» ha concluso Angioni. ( v.p. )

