«Contratti rinnovati, un beneficio per 10mila famiglie»  

«Saranno coinvolte più di 10 mila famiglie. I benefici ricadranno su tutti i lavoratori dell’amministrazione regionale e di tutto il sistema Regione», premette da Nuoro Mariaelena Motzo, assessora regionale del Personale. «Non era mai successo che la Regione approvasse rinnovi contrattuali entro la scadenza. Garantiranno aumenti stipendiali e delle indennità per il personale dipendente, oltre a una serie di norme che rispondono a esigenze storiche».

La novità è stata annunciata ieri mattina nel capoluogo barbaricino, nella sede del Genio civile, a poche ore dal Natale. Affonda però le sue radici in estate. Riporta a quella variazione di bilancio di luglio. A quei 69 milioni di euro stanziati per i rinnovi contrattuali; ai 3 milioni per le progressioni e le indennità del Corpo forestale; al milione e mezzo per il fondo di posizione. Insomma, la Regione strizza l’occhio ai suoi dipendenti. E rinnova il contratto collettivo del personale, dei dirigenti del comparto Regione e del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. «Questo rinnovo rappresenta un importante traguardo programmatico, raggiunto in tempi record grazie al grande impegno del Comitato per la rappresentanza negoziale, delle organizzazioni sindacali e di tutto il personale coinvolto», afferma l’assessora Mariaelena Motzo. «È una dimostrazione concreta della volontà della Giunta regionale di valorizzare e gratificare i dipendenti, riconoscendone il contributo fondamentale al funzionamento della Regione. D’altronde, la politica senza i dipendenti non sarebbe in grado di raggiungere alcun obiettivo».

Rinnovi contrattuali capaci di generare aumenti vari e ricadute per 10 mila famiglie. «Un risultato certificato dalla Corte dei conti», precisa Motzo. Poi aggiunge: «Per l’agenzia Forestas è stata prevista l’equiparazione dell’indennità forestale a quella di amministrazione, ora inclusa anche nella tredicesima e quattordicesima mensilità. Inoltre, sono stati assegnati fondi dedicati alle progressioni orizzontali». Motzo conclude: «Per gli operatori della Protezione civile è stata prevista una specifica indennità. Puntiamo a un’amministrazione più efficace, non elefantiaca».

RIPRODUZIONE RISERVATA