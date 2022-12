«Contratti e salario minimo» 

«Vogliamo il rinnovo dei contratti con significativi aumenti dei salari e l’adeguamento al costo della vita, ma soprattutto l’introduzione del salario minimo di 12 euro all’ora», prosegue Rubiu, «questa è solo la prima di numerose azioni se il Governo non cambierà rotta e non ci ascolterà, siamo qui per difendere l’interesse dei lavoratori. Siamo contro la guerra e a favore del disarmo e della chiusura delle fabbriche di armi».

«Abbassare le armi, alzare i salari» è lo slogan che, ieri, sotto il palazzo del Consiglio regionale in via Roma a Cagliari, ha accompagnato il sit-in messo in piedi nel capoluogo da Cobas Cagliari e Usb Sardegna. I sindacati hanno aderito allo sciopero generale nazionale, organizzato dai sindacati di base e conflittuale contro la legge di bilancio che «toglie ai poveri e non investe nella scuola, nella sanità e nel sociale», affermano, promettendo proteste.

Settori pubblici e privati

«Chiediamo una politica economica diversa, che sia a favore dei più deboli, dei precari e disoccupati e che tuteli il potere di acquisto degli stipendi e delle pensioni e non le spese per la guerra, che garantisca la sanità pubblica, la scuola e tutta l'economia pubblica invece di dirottare risorse verso la grande impresa ed il capitale. Ancora una volta si finanzia una guerra che nessuno vuole, ma che è stata l’occasione per una speculazione colossale», ha detto Enrico Rubiu, Usb Sardegna.

«Vogliamo il rinnovo dei contratti con significativi aumenti dei salari e l’adeguamento al costo della vita, ma soprattutto l’introduzione del salario minimo di 12 euro all’ora», prosegue Rubiu, «questa è solo la prima di numerose azioni se il Governo non cambierà rotta e non ci ascolterà, siamo qui per difendere l’interesse dei lavoratori. Siamo contro la guerra e a favore del disarmo e della chiusura delle fabbriche di armi».

Scuola

In agitazione anche il mondo della scuola. Ad aumentare la rabbia degli insegnanti i tagli che riducono i fondi destinati all’offerta formativa e all’attività didattica e l’aumento dei finanziamenti alle scuole paritarie. «Siamo più impegnati con gli aspetti burocratici che tolgono energie e risorse al lavoro in classe – ha spiegato Mariella Setzu, referente Cobas Cagliari – Alla scuola pubblica vengono sempre lasciate le briciole. Si continuano ad avere classi pollaio, ma la didattica sarebbe migliore se le classi fossero distribuite diversamente. Dobbiamo impedire l’autonomia differenziata che disgrega il Paese e in particolare scuola e sanità».

Nel mirino anche il nuovo contratto e la stabilizzazione dei precari. «C’è un parcheggio nel precariato che dura anche 30 anni, oggi le nomine online stanno creando effetti devastanti, viene reclutato personale che non ha mai insegnato e vengono lasciati in bilico centinaia e centinaia di insegnanti», ha aggiunto Andrea De Giorgi, responsabile Cobas Cagliari, «chiediamo anche la cancellazione dell’alternanza scuola-lavoro e degli stage gestiti dai centri di formazione professionale. Con questi si tolgono ore alla didattica scolastica e posti di lavoro a favore dello sfruttamento degli studenti». In piazza anche educatrici e educatori. «La mattina lavoriamo a scuola e il pomeriggio, per arrivare a fine mese, nel privato – spiega Francesca Secci – Abbiamo una paga da fame a fronte di specializzazioni e professionalità. Quando ci sono festività e si fa ponte, tutti sono contenti, noi no, perché non siamo retribuite».

