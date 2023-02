Contrasto all’evasione fiscale: via libera al nuovo regolamento 

Sì di tutto il Consiglio comunale al regolamento studiato dalla giunta per contrastare l’evasione fiscale concentrata fra le attività commerciali e produttive cittadine. Il pugno duro, con sanzioni per chi non regolarizza la propria posizione contributiva, viene rimandato al prossimo anno, mentre si cercherà da subito di tendere la mano alle attività in difficoltà.

Nel documento approvato ieri in Consiglio - dopo il sì dell’esecutivo e diversi passaggi nella commissione competente - è prevista infatti un’ulteriore rateizzazione del debito: sino a 5 rate mensili se l’evasione oscilla fra i 200 e i 500 euro, massimo 12 se la somma da restituire non supera i 3mila euro, 24 tranche per un massimo di 6mila euro, da 25 a 40 rate per le cifre da 6mila a 20mila euro. E oltre i 20mila euro c’è la possibilità di pagare in 72 rate.

«Il regolamento entrerà in vigore dall’inizio dell’anno prossimo», ha annunciato il vicesindaco Tore Sanna in Consiglio facendo riferimento all’emendamento proposto dalla commissione e approvato ieri. Voto favorevole anche da parte della minoranza. «Un regolamento tutto sommato accettabile, che cerca di contrastare l’evasione tributaria, e che, grazie ad alcune correzioni, introduce una rateizzazione più favorevole», il commento del capogruppo di FdI Michele Pisano. (f. l.)

