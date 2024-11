Contrasto alla siccità, si presenta il progetto 

Una gita per i bambini delle elementari e un incontro tra esperti per concludere i lavori per Piano locale di contrasto alla siccità. Il primo appuntamento, in programma questa mattina, gli alunni delle scuole primarie dei cinque Comuni della Barbagia di Seulo saranno protagonisti di una gita alla sorgente di Gersadili; poi visiteranno l'acquedotto comunale. «Il cambiamento climatico - spiega il sindaco di Seui Fabio Moi - è una realtà drammatica di cui tutti dobbiamo prendere atto. Per questo è fondamentale partire dalla sensibilizzazione verso i bambini».

Alle 17, al Centro polivalente di via Torino, gli amministratori di Gairo e della Barbagia di Seulo, il team di esperti, alla presenza dell'assessora regionale alla Difesa ambiente, Rosanna Laconi, esporranno alle comunità gli esiti del Progetto pilota, funzionale alla strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici, cofinanziato dalla Regione e dai Comuni di Seui, Seulo, Esterzili, Sadali, Ussassai e Gairo. Una rete di interventi utili a contenere e ridurre gli effetti della siccità.

Lo studio si è svolto nei Comuni coinvolti, attraverso laboratori in cui un team di esperti si è confrontato con i cittadini, per individuare i problemi causati dalla siccità ed elaborare misure utili a risolverle o almeno contenerle. Vania Erby, coordinatrice del Progetto, spiega: «Abbiamo individuato un sistema coordinato di azioni di adattamento a livello locale e sovralocale che potranno ridurre il rischio di siccità a livelli accettabili per la popolazione e le attività economiche e produttive del territorio».

