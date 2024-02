Contrasto alla povertà: il servizio 

Dopo l’attivazione di alcuni sevizi online indispensabili, il Comune di Giba ha deciso di aprire un nuovo sportello a disposizione dei cittadini di Giba e Villarios, e dei comuni limitrofi.

Da oggi sarà, infatti, attivo un nuovo servizio per il contrasto alla povertà grazie all’apertura dello sportello territoriale. «È un nuovo servizio che l’amministrazione comunale ha inteso attivare a beneficio delle fasce più deboli della popolazione – spiega il sindaco Andrea Pisanu –. Lo sportello aiuterà i cittadini a reperire informazioni, nonché a presentare la domanda per l’accesso alla nuova misura di sostegno al reddito». Il servizio rientra tra quelli previsti dal piano nazionale dei Servizi sociali 2021-2023 e sarà operativo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 14, mentre per le giornate di martedì e mercoledì, sarà aperto rispettivamente fino alle 17 e fino alle 18. ( f. mu. )

