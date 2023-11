Contrasto a povertà e disagio sociale, patto coi sindacati 

È stato firmato ieri mattina da Cgil, Cisl e Uil insieme alle categorie Spi, Fnp e Uil pensionati e al Comune un protocollo d’intesa sulle politiche sociali.

Lo scopo è proteggere soprattutto le fasce più deboli, monitorando la situazione economica e sociale dei cittadini e intervenendo con misure di sostegno e azioni condivise tra sindacati e amministrazione comunale.

Al centro dell’attenzione saranno le nuove forme di povertà e il disagio sociale. Fenomeni sempre più preoccupanti che, proprio grazie alla sinergia tra sindacato e Comune si cercherà di arginare promuovendo politiche per l’inclusione sociale, dal contrasto alla povertà, agli interventi per sostenere l’occupazione fino alle politiche abitative e per la mobilità, dal miglioramento dei servizi dell’amministrazione rivolti alle imprese e ai cittadini, fino ai corsi per l’alfabetizzazione digitale per gli over 65.

Tra le azioni previste anche le agevolazioni per i redditi bassi e l’incremento dei cittadini che possono usufruire del reddito di inclusione sociale con progetti di utilità sociale. In sostanza gli obiettivi chiave del protocollo sono tre: ridurre gli effetti dell’attuale situazione socio economica, favorire il consolidamento della solidarietà sociale e creare condizioni che favoriscano la ripresa e il rilancio sociale.

