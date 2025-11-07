«Contrari alla discarica a Is Urigus» 

«Noi vogliamo il lavoro, ma per averlo non dobbiamo sacrificare la nostra salute e l’ambiente». La sindaca di San Giovanni Suergiu Elvira Usai ha usato parole semplici per motivare con decisione il “no” della sua comunità a una discarica di veleni nella frazione di Is Urigus.

Insieme

La sindaca ha parlato nel corso della nuova assemblea popolare organizzata dal comitato spontaneo “No Discarica“ alla quale, questa volta, hanno partecipato anche il presidente della Provincia del Sulcis Iglesiente Mauro Usai e il suo vice Gianluigi Loru con delega alla Tutela ambientale, il consigliere regionale Alessandro Pilurzu e numerosi amministratori e consiglieri comunali del territorio. «Doveroso esserci – ha detto il sindaco di Masainas Gianluca Pittoni – esprimo la mia vicinanza alla sindaca e a tutti i sindaci che difendono il loro territorio». Anche don Antonio Mura, responsabile della Pastorale del lavoro della Diocesi, ha voluto mandare un messaggio di incoraggiamento e preghiera.

L’assembla è stata aperta dal portavoce del comitato Sergio Porceddu che ha voluto rimarcare che «la nostra presenza non è una protesta ma un atto di autodifesa». Sala piena, forse troppo piccola per accogliere tutte le persone che hanno sfidato anche la pioggia: «Non siamo quelli che rimangono sui social – ha detto la prima cittadina - ma quelli che scendono in campo direttamente a fare battaglia. Non ci stancheremo mai di lottare: questa è una comunità che ha la schiena dritta e la testa alta».

Gli interventi

Il presidente Mauro Usai ha voluto ribadire che davanti a queste battaglie la cosa più sbagliata e quella della strumentalizzazione politica: «Sto seguendo la vicenda della discarica dal marzo scorso, quando la sindaca ha immediatamente interessato la comunità della vicenda. – ha detto Usai – Non è accettabile che una discarica possa essere realizzata a ridosso di abitazioni e di impianti sportivi, luoghi costantemente frequentati dalla comunità. Le discariche ancora oggi sono necessarie per supportare le transizioni ecologiche e le transizioni economiche, ma non possono essere oggetto di libero mercato da parte di nessuno, soprattutto sulla pelle dei cittadini». Usai ha anche fatto una precisazione tecnica: «In quell’area c’è una concessione mineraria, che prima di tutto deve cessare e si deve ottemperare alle prescrizioni di risanamento ambientale. Poi eventualmente si può avviare un iter autorizzativo per altre attività». Gianluigi Loru ha sottolineato la legittimità delle preoccupazioni dei cittadini: «È necessario affrontare il problema con la dovuta attenzione. – ha detto – Procederemo anzitutto alla verifica di tutta la documentazione disponibile e all’analisi del quadro normativo vigente».

