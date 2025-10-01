VaiOnline
Tribunale.
02 ottobre 2025 alle 00:28

Contraffazione grossolana, reato impossibile 

Assolti due commercianti cinesi: i prodotti erano visibilmente non originali 

Erano oltre 68 mila gli oggetti che la Procura aveva ritenuto contraffatti, dopo un maxi sequestro effettuato nei locali di un grande magazzino cinese nell’area industriale della città. Terminati gli accertamenti, a finire nel banco degli imputati erano stati due cittadini d’origine orientale residenti a Cagliari ormai da anni: il titolare della società a responsabilità limitata che gestiva l’ipermercato e il responsabile della ditta che aveva importato la merce. Peccato che alla fine, terminato il processo, entrambi siano stati assolti dal giudice: le magliette, i profumi e il resto dei prodotti finiti nel mirino degli investigatori era contraffatto in modo talmente grossolano e improbabile da non poter far cadere nessuno in errore.

L’indagine

Si è chiuso con l’assoluzione perché il fatto non costituisce reato il dibattimento, aperto quattro anni fa, nei confronti dei responsabili di altrettante aziende che gestivano un grande magazzino in via dell’Artigianato. Nel 2021, a seguito di alcuni controlli, erano scattati i sequestri di decine di scatoloni di merce importata dall’oriente: profumi, abiti, borse, magliette e tanto altro materiale che, per loghi o tipologia, ricordava prodotti griffati di marche prestigiose. I brand pare fossero ispirati a quelli più conosciuti dell’alta moda, ma i prodotti erano totalmente falsi.

Le contestazioni

Al termine delle indagini, che hanno ricostruito anche il canale di importazione della merce, la Procura ha deciso di mandare a giudizio i titolari delle due aziende con l’accusa di «Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni». Il reato punisce chiunque, sapendo che la merce è falsa, altera i marchi o i segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali. Un reato che viene punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. I due imputati, di 38 e 53 anni, erano difesi da un avvocato del foro di Roma.

L’assoluzione

Ieri mattina, al termine di un lungo dibattimento, il giudice del Tribunale ha assolto entrambi gli imputati con formula piena, disponendo anche la restituzione della merce che era ancora sotto sequestro. Il giudice ha immediatamente motivato la decisione, chiarendo che la Cassazione ha stabilito che, se il falso è grossolano e non può essere confuso con l’originale, il reato è impossibile o, in alternativa, c’è l’irrilevanza del fato. In questo caso, essendo state le confezioni e i marchi solo simili alle griffe di marca, il reato non sussiste.

