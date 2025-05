Contrabbando, sigilli allo yacht a vela 

È il sogno di tutti i velisti, una delle più belle classi di barca a vela più belle e ammirate del mondo. Il “Poseidon 2”, un Solaris 58, battente bandiera panamense ma di proprietà di un imprenditore cileno, è stato sequestrato nel porto cittadino dai funzionari dell’Ufficio delle Dogane e dai militari della Stazione navale della Guardia di Finanza con l’accusa di contrabbando aggravato per aver superato il termine dei 18 mesi consentiti dalla legge per operare nel territorio dell’Unione europea. La norma, ideata per evitare che le barche vengano acquistate altrove senza pagare le imposte per poi essere utilizzate nei paesi europei, ha fatto scattare il sequestro ordinato dal pubblico ministero che ora dovrà essere confermato dal giudice.

Una barca da sogno

Basta parlare con chiunque mastichi un pochino di vela per capire quanto valga l’imbarcazione (17,46 metri) progettata da Javier Soto Acebal e costruita dal cantiere Solaris di Aquileia. Uno yacht da crociera veloce, utilizzato spesso anche per le regate, apprezzato per le sue linee eleganti e per la sua capacità di offrire sia comfort in crociera che prestazioni veliche. A comprarlo oggi nuovo costerebbe circa 2 milioni e mezzo di euro, ma il valore indicato dai militari della Sezione Navale di Cagliari sarebbe di poco inferiore al milione e mezzo perché, in questo caso, lo scafo sarebbe stato varato nel 2018.

La contestazione

Stando alle scarne informazioni emerse sulla vicenda, gli investigatori delle Dogane e della Finanza avrebbero rilevato che l’imbarcazione sarebbe rimasta troppo tempo in territorio europeo: il 30 maggio 201 sarebbe stata registrata a Palma di Maiorca in Spagna sino al 24 aprile 2023, quando sarebbe uscita dallo stretto di Gibilterra. Insomma, superata l’asticella dell’anno e mezzo che consente di usufruire del regime di ammissione temporanea. Da qui le contestazioni fiscali, sfociate poi in un’informativa al pubblico ministero Nicoletta Mari, poi transitata alla collega Rossella Spano per competenza, che ha dato via libera al sequestro preventivo .

La convalida

In attesa sella convalida del Gip, il manager cileno Santiago Alberto Lorca Gonzalez, 79 anni, proprietario del “Poseidon 2” è stato autorizzato all’accesso all’imbarcazione, ormeggiata nelle banchine di via Roma, per la necessaria manutenzione e nominato custode del bene. Ha incaricato alla difesa i legali Daniela Aresu e Antonio Incerpi, che già in passato hanno trattato numerosi procedimenti penali analoghi per altre barche che erano state sequestrate con le stesse contestazioni.

