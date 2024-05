Contra a sa gherra, il murale per la poetessa Grimenta 

“Contra a sa Gherra” è il titolo del murale che sabato 25 maggio alle 19 sarà presentata a Bitti a cura dell'associazione culturale Sinnos in collaborazione con le associazioni culturali che operano nel paese e il contributo dell'amministrazione comunale guidata da Peppe Ciccolini.

Il murale, che sarà inaugurato in via Tirso, Pratza de s'Anghelu, è dedicato alla poetessa Efisina de Grimenta e rappresenta l'esito finale di un progetto pensato dall'artista Diego Asproni e portato a termine grazie al contributo del muralista Francesco Del Casino, di Nando Setzi e Lorenzo Calzone. L'opera, spiega Diego Asproni: «Serve a dare riconoscimento alla forza di Grimenta, al suo impegno civile e all'impegno con il quale, attraverso i suoi versi ha portato conforto alle famiglie che avevano perduto un parente in guerra»!. I tanti figli dell’Isola andati a morire per una patria spesso sconosciuta. I versi della poetessa, raccolti e pubblicati da Francesca Pittalis e Lucia Prejata, saranno letti da Tania Carzedda, Lucia Lau, Giorgia Sanna e Margherita Pira. Le letture saranno accompagnate dalle musiche di Andrea Sanna.

