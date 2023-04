«Conto svuotato, Poste paghi il risarcimento» 

Dal suo conto spariscono quasi 15 mila euro in due giorni con 76 operazioni a raffica: Poste Italiane non s’accorge del raggiro subito dal suo cliente ma viene condannata a risarcire il correntista sino all’ultimo centesimo. Anzi, circa 200 euro in più, fra spese legali e rimborsi vari.

L’arbitrato

A scrivere il lieto fine in una vicenda che aveva tolto il sonno a un muratore di Carbonia, Cristiano Medda, 49 anni, è stato l’Abf, Arbitrato bancario finanziario, cui l’uomo, assistito dall’avvocato Nicolino Garau, si è dovuto rivolgere quando ha scoperto di essere vittima di una truffa definita come “Phishing”. «Stava costando alla mia famiglia – premette l’operaio – anni di risparmi». Diritti riconosciuti dal collegio arbitrario (per la Sardegna ha sede a Palermo) che di fatto, in questo caso specifico, ha riconosciuto Poste Italiane e il sistema Poste Pay «non in grado – sottolinea il legale – di proteggere i dati informatici del conto del cliente».

La truffa

I guai per il muratore sono iniziati quando, mesi fa, sul telefonino ha ricevuto un sms: «Gentile cliente, il sistema ha sospeso il suo conto postale per mancata procedura di sicurezza: acceda ora a nuovo link per la riattivazione». L’uomo, in buona fede, ha cliccato sul link indicato: «Non ho sospettato truffe perché il nuovo link aveva aperto una pagina intestata a Poste Italiane, con contenuti identici, e le indicazioni necessarie». Inizialmente non è riuscito a inserire i codici sblocco, è stato ricontattato da chi si qualificava come operatore di Poste Italiane che ha indicato dove inserire i codice sulla App dell‘azienda: «Un successivo messaggio – precisa l’avvocato – lo avvertiva che la card era stata riattivata» . In realtà, i truffatori avevano clonato il suo telefono e spostato i codici in un nuovo numero. Tre giorni dopo, quando Medda è andato alle Poste per un prelievo, ha quasi avuto un infarto: « Spariti 14.945 euro con 76 operazioni in poche ore». Ma l’unico rimborso è stato di 24 euro. È scattato il ricorso e il collegio Abf gli ha dato ragione: «Hanno posto nero su bianco – precisa il legale – che un'efficiente sistema di sorveglianza avrebbe dovuto accorgersi dei prelievi e attuare un blocco perché spettava all’istituto di credito verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del correntista: le operazioni si poggiavano su un numero telefonico diverso da quello originario, sebbene il cliente avesse fornito la nuova password nel sito civetta che gli era stato spedito» . Poste Italiane è stata condannata a risarcire (e ha adempiuto) i 14.945 euro.