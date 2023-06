Conto alla rovescia per lo spartitraffico 

«Gli altri appalti dovranno aspettare: quello per la realizzazione della barriera spartitraffico sulla quattro corsie avrà la massima priorità su tutto il resto». Il commissario della Provincia Mario Mossa ha concluso ieri mattina una lunga riunione al termine della quale è stata messa nero su bianco la delibera numero 71 che fissa una rigida tabella di marcia per realizzare un’opera da 5,6 milioni di euro.

I lavori

Ieri mattina, mentre gli operai della Provincia erano al lavoro sulla Sp2, dove nei prossimi giorni compariranno anche i cartelli che indicano la presenza degli autovelox e il limite di velocità a 80 chilometri orari che vigerà nell’intero percorso, negli uffici di via Mazzini a Carbonia si lavorava al cronoprogramma dei lavori per lo spartitraffico. Ed eccolo nel dettaglio: entro il 30 giugni ci sarà la procedura di affidamento servizi di Ingegneria, entro il 20 luglio sarà pronto il progetto di fattibilità tecnico economica e entro il 10 agosto dovrà esserci la progettazione definitiva. La tabella di marcia prevede ben poco riposo estivo: entro il 31 agosto deve essere pronto il progetto esecutivo a seguito del quale si affiderà l’appalto entro il 31 ottobre: «Per sveltire i tempi si utilizzerà una proceduta negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci ditte, come consentono le norme per lavori di importo superiore al milione di euro». «L’esecuzione dei lavori – continua Mossa – partirà dunque il primo novembre e dovrà concludersi (collaudo compreso), così come stabilito dalla deroga che ha concesso di realizzare lo spartitraffico in una strada di larghezza inferiore a diciotto metri, entro il 31 marzo. Responsabile unico del procedimento sarà l’ingegnere Alessandro Mulas».

I rischi

In attesa che arrivi la barriera occorrerà intervenire sulla prevenzione, in particolare sull’alta velocità che ha avuto un ruolo determinante in tutti gli incidenti mortali registrati dall’inizio dell’anno: «Stiamo lavorando in tutti gli accessi laterali della strada proprio in queste ore – conclude – necessitano di un’immediata messa in sicurezza così come stiamo intervenendo nei punti che, in caso di forti piogge, si allagano causando pericolosi episodi di acquaplanning.

