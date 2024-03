Conto alla rovescia per l’Inter 

Bologna 0

Inter 1

Bologna (4-2-3-1) : Skorupski, Posch, Beukema, Lucumi, Kristiansen, Aebischer (24’ st Moro), Freuler, Odgaard (34’ st Orsolini), Ndoye, Ferguson, Saelemaekers (29’ st Ndoye), Zirkzee (34’ st Castro). Allenatore Motta.

Inter (3-5-2) : Sommer, Bisseck, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella (35’ st Klaassen), Calhanoglu (16’ st Asllani), Mkhitaryan (16’ st Frattesi), Augusto (1’ st Dumfries), Thuram (21’ st Arnautovic), Sanchez. Allenatore Inzaghi.

Arbitro : Pairetto di Nichelino.

Rete : nel pt 37’ Bisseck.

Note : ammoniti Zirkzee, Freuler, Klaassen.

Bologna. Un’armata imbattibile: Inter da dieci, come i successi consecutivi in campionato della squadra di Inzaghi, che sa solo vincere. Bisseck regala il gol che spiana la strada al +18 sulla Juventus (oggi contro l’Atalanta). Niente fuga Champions invece per il Bologna, che aveva vinto le ultime due gare casalinghe con i nerazzurri, spianato la strada allo scudetto del Milan di due anni fa e fatto fuori dalla Coppa Italia gli uomini di Inzaghi a dicembre per poi pareggiare a San Sito in campionato (2-2). Non questa volta: dopo sei vittorie di fila, la squadra di Thiago Motta perde in casa (non succedeva dal 21 agosto) e non allunga su Roma e Atalanta, in campo oggi. Comunque il Bologna resterà quarto.

L’Inter è troppo anche per la squadra più in forma del momento. Parte con Calhanoglu, Acerbi e Thuram titolari per ritrovare minuti in vista della sfida di Champions di Madrid di mercoledì, Motta offre la prima chance da titolare a Odgaard nel tridente e preferisce Lucumi a Calafiori in difesa e Aebischer a Fabbian in mediana. Possesso rossoblù, occasioni nessuna. Poi sale il pressing nerazzurro e arrivano le occasioni: Kristiansen perde palla in area, Thuram innesca Barella che si divora il vantaggio a tu per tu con Skorupski. Darmian sfiora il palo, poi l’Inter passa al 37’: incursione di Bastoni, cross di prima intenzione, Bisseck ruba il tempo a Saelemaekers e di testa segna.

Il Bologna cresce nella ripresa. Posch sfiora il pari con un tiro cross. Un paio di conclusioni di Zirkzee vengono murate, ci prova anche Ferguson da fuori e sfiora il palo. Al 78’ Zirzkee si fa ipnotizzare da Sommer. L’argentino Castro, all’esordio in casa, spara alto. L’Inter è imbattibile e continua la fuga. Il Bologna si ferma, confermando però che ci sarà da fare i conti coi rossoblù fino in fondo per il quarto posto.

