Conto alla rovescia per l’inaugurazione della locomotiva Breda appena restaurata 

Adesso c’è la data: si terrà venerdì 14 aprile la cerimonia di inaugurazione della locomotiva Breda ritornata a Mandas dopo il restauro realizzato dal Comune con il contributo della Fondazione di Sardegna.

«Siamo pronti a far partire il progetto di rilancio del turismo ferroviario, attraverso la realizzazione del parco Lawrence», dice il sindaco Umberto Oppus. Progetto che ha l’obiettivo di favorire l’economia green puntando su un nuovo tipo di turismo ambientale e contemplativo, ricorrendo a treni d'epoca e turistici e ricercando le suggestioni di un’epoca lontana nel tempo. La vecchia locomotiva è stata esposta nel Parco dedicato a David Herbert Lawrence. «Abbiamo restaurato un importante simbolo della storia e nostra identità – sottolinea il vicesindaco Umberto Deidda –, lo abbiamo fatto anche in omaggio alle tante famiglie di ferrovieri che la comunità di Mandas ha sempre accolto con grande piacere e per i tanti viaggiatori che ha accompagnato nel tempo».

La prima locomotiva transitò nel centro dell’altra Trexenta nel febbraio 1888; mentre la prima littorina fece la sua comparsa nel secolo successivo, più precisamente nel 1959. (sev. sir.)

RIPRODUZIONE RISERVATA