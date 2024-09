Conto alla rovescia per la sagra delle olive 

Manca oltre un mese alla sagra delle olive ma già sono noti alcuni capisaldi della tre giorni di eventi più attesa dell’anno ospitata come sempre nell’uliveto de S’Ortu Mannu, monumento naturale dal 2008. Sarà la 30sima edizione della manifestazione, organizzata da Comune e Pro Loco, che stavolta sfoggerà il marchio di “Sagra di qualità”, ricevuto l’anno scorso dall’Unpli regionale.

Già note anche le date della sagra che avrà luogo dal 18 al 20 ottobre e potrà contare ancora sul Consorzio fieristico sulcitano di Carbonia che si occuperà di tutta la parte espositiva della fiera. Quanto al programma, si sa che la prima giornata prevede promozione della lettura e laboratori con la partecipazione delle associazioni del paese, nella seconda è previsto, tra le altre cose, un concerto ancora da definire e per il clou finale nuovamente un concerto con un ospite internazionale. Non mancheranno trekking, visite guidate e trasporti con trenino gommato. La sagra può già contare su circa 50 mila euro di finanziamenti. «Il tema – spiega la sindaca Debora Porrà - sarà “Vita Nuova” ed avrà riferimenti espliciti all’opera dantesca ed al periodo che piò meno coincide con la nascita dell’uliveto, impiantato nel 1300 dai pisani. Non mancheranno poi riferimenti al 1994, anno in cui nacque la sagra».

