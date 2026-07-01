Conto alla rovescia per il T-Red all’incrocio della 554 

L’occhio elettronico nell’incrocio tra via Marconi e viale Europa è quasi pronto al debutto. La nuova telecamera Photored - che immortala chi passa col rosso con tanto di multa in automatico - è stata “battezzata” dalla Giunta nei giorni scorsi. La stessa attivata da tempo in viale Colombo, dove le sanzioni sono diminuite drasticamente. «Fa parte di un più ampio piano di sicurezza stradale», spiega la neo assessora alla Mobilità e ai Trasporti Romina Mura. L’accensione però non sarà immediata, prima - spiegano dal Comune - ci sarà la colata d’asfalto per eliminare buche e avvallamenti in corrispondenza degli incroci con via Marconi e Pitz’e Serra.

La decisione

La delibera è stata approvata durante l’ultima riunione dell’esecutivo di via Porcu, portata dal settore Mobilità. «Fra le intersezioni semaforiche esistenti in città, quella di viale Europa con la via Marconi - oltre ad essere interessata da un notevole flusso veicolare - si è rivelata pericolosa per la circolazione stradale con sinistri talvolta anche di grave entità».

L’incrocio viene definito come «un punto nevralgico della viabilità comunale ed extra-comunale in quanto costituisce snodo principale per i flussi veicolari provenienti dal centro città e diretti verso i centri urbani dell’area metropolitana di Cagliari, nonché quelli diretti verso le zone costiere». Viale Europa - si legge ancora nella delibera firmata dal dirigente del settore - «pur in presenza del semaforo, risulta spesso fonte di pericoli per il mancato rispetto del rosso da parte degli automobilisti in entrambe le direzioni di marcia».

Attesa

La telecamera è stata già installata da tempo, ma la spia rossa verrà accesa nei prossimi mesi. «L’attivazione del dispositivo fa parte di un progetto di sicurezza più complessivo», sottolinea l’assessora Mura. «Oltre al tratto in questione l’amministrazione intende infatti intervenire anche nell’altra intersezione semaforica esistente nel tratto comunale ex Statale 554, all’altezza di via Pitz’e Serra: si procederà al rifacimento di porzioni del manto stradale e a seguire verrà ripristinata la segnaletica». Priorità al nuovo asfalto, quindi - in attesa del mega progetto di riqualificazione di viale Europa.

Il precedente

Sullo sfondo ci sono i numeri del Photored attivo da due anni in viale Colombo, all’incrocio con via Bonaria e via Nenni. Nel 2024 i passaggi col rosso - da luglio a fine anno - si sono tradotti in 3.400 verbali a carico di altrettanti automobilisti, 3.700 lo scorso anno. E nei primi sei mesi di quest’anno - fanno sapere dalla Polizia locale - sono scattate 1.505 multe, di fatto dimezzate rispetto a due anni fa. «L’obiettivo del rilevatore elettronico non è fare cassa», precisano dal Comune, «ma garantire maggiore sicurezza nella circolazione».

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